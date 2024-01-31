ВВС США в Ираке готовы к развертыванию на случай наземной операции в Газе

Пентагон привел размещенные в Ираке Военно-воздушные силы (ВВС) США "в режим ожидания" возможного развертывания на случай американской наземной операции в зоне конфликта между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС. Об этом сообщил портал The Intercept со ссылкой на попавшие в его распоряжение внутренние документы ВВС США, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, американским военнослужащим предписано "быть готовыми к развертыванию, чтобы поддержать сухопутные силы в случае участия США в наземных операциях в войне между Израилем и ХАМАС". Распоряжение касается контингента, отправленного в Ирак "в прошлом году". Общее число затронутых приказом военнослужащих составляет "около 2 тыс. человек".

Портал отмечает, что указанные документы не означают наличие у США намерения начать наземную операцию в зоне конфликта, но демонстрируют "проведение Пентагоном подготовки в целях оказания Израилю поддержки". В американском военном ведомстве не ответили на просьбу портала подтвердить либо опровергнуть эту информацию.

Ранее обозреватели американской газеты The Wall Street Journal опубликовали материал, в котором отметили, что США сталкиваются с серьезными трудностями в ходе реализации плана восстановления стабильности на Ближнем Востоке. По оценкам журналистов, основные игроки в регионе не реагируют на дипломатические усилия Вашингтона.

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