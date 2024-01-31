Простесты в Париже не стихают

Фермеры во Франции продолжают акции протеста, в частности на въезде в Париж и Лион.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщают в среду французские СМИ.

Трактористы заблокировали ряд автодорог, ведущих в Париж, в частности трассы А1, А4 и А6, связывающие столицу с крупными региональными городами.

Издание "Вуа дю Нор" сообщает, что одна из колонн находится на трассе А1 примерно в 2 км от аэропорта "Шарль-де-Голль". Однако их дальнейшее продвижение остановили сотрудники жандармерии.

Согласно газете "Фигаро", стражи порядка в среду задержали 18 трактористов в департаменте Эсон, входящем в Парижский регион. В полиции указали, что они "препятствовали движению" транспорта.

Кроме того, по распоряжению главы МВД Франции Жеральда Дарманена в департаменты Эсон и Луаре направлены дополнительные полицейские колесные бронемашины.

Французские фермеры выступают против повышения налогов и роста цен, в частности, на топливо для сельскохозяйственной техники, а также требуют отменить ограничения, связанные с вводимыми во Франции и ЕС экологическими стандартами.

На прошлой неделе премьер Франции Габриэль Атталь объявил о введении десяти мер, которые направлены на облегчение условий деятельности работников сельскохозяйственной сферы. Однако фермеры остались недовольны этими шагами и заявили, что продолжат акции протеста.

Политические элиты во Франции, в частности Эммануэль Макрон, сбежавший от протестов под предлогом визита в Швецию, подверглись серьезной критике за их реакцию на акции, которые охватили Париж и прилегающие к нему территории.

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