В Швеции у посольства Израиля обнаружили подозрительный предмет

Подозрительный предмет был обнаружен у посольства Израиля в Стокгольме. Об этом сообщает телеканал SVT со ссылкой на полицию, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Его нашли за пределами посольства, но неподалеку", - пояснила представитель полиции Ребекка Ландберг.

Место происшествия оцеплено, там находятся 10 полицейских машин. К посольству для обследования подозрительного объекта направлена команда взрывотехников.

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