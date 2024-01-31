https://news.day.az/world/1633594.html В Швеции у посольства Израиля обнаружили подозрительный предмет
В Швеции у посольства Израиля обнаружили подозрительный предмет
Подозрительный предмет был обнаружен у посольства Израиля в Стокгольме. Об этом сообщает телеканал SVT со ссылкой на полицию, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Его нашли за пределами посольства, но неподалеку", - пояснила представитель полиции Ребекка Ландберг.
Место происшествия оцеплено, там находятся 10 полицейских машин. К посольству для обследования подозрительного объекта направлена команда взрывотехников.
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