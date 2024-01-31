Задержан армянин, осквернивший памятник детям блокадного Ленинграда

Мужчину, который осквернил памятник детям блокадного Ленинграда в Ереване, задержали, сообщили в МВД Армении, передает Day.Az.

Сообщается, что он передан в Следственный комитет Армении.

Отметим, что ранее в соцсетях появились кадры очередного армянского вандализма. На этот раз армяне решили оскорбить память детей блокадного Ленинграда.

В первом видео можно заметить, как армянский вандал выдергивает ленты с изображением российского флага из венков, бросает их на землю и топчет ногами.

А на втором видео он идет еще дальше - переворачивает венки, назвав при этом блокадных детей "фашистами" и утверждая, что "нет документов, подтверждающих это событие".

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