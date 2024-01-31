США и Великобритания нанесли удары по Йемену

ВС США и Великобритании нанесли удары по объектам мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) в Йемене, передает Day.Az.

Согласно информации, атаке подверглась северная окраина города Саада, который является административным центром одноименной провинции.

О возможных потерях, пострадавших и разрушениях не сообщается.

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