https://news.day.az/world/1633648.html США и Великобритания нанесли удары по Йемену
США и Великобритания нанесли удары по Йемену
ВС США и Великобритании нанесли удары по объектам мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) в Йемене, передает Day.Az.
Согласно информации, атаке подверглась северная окраина города Саада, который является административным центром одноименной провинции.
О возможных потерях, пострадавших и разрушениях не сообщается.
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