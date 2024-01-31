США обсуждают возвращение Турции в программу F-35

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты обсуждают с Турцией возможность ее возвращения в программу по производству американских истребителей F-35, но только при условии отказа Анкары от российских зенитных ракетных систем С-400. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, программа F-35 будет не совместима для Турции с использованием ракет С-300 или С-400.

Кирби подчеркнул, что из-за этого продолжаются обсуждения, если Турции удасться разрешить опасения по данному поводу, то может быть восстановлено ее движение в направлении программы F-35.

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