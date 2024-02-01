В Кахраманмараше начинается первый этап передачи сельских домов

Первая партия металлических сельских домов, возводимых в пострадавших от землетрясения регионах турецкого региона Кахраманмараш, будет сдана 6 февраля.

Как сообщает Day.Az, об этом на своей странице в социальной сети поделился министр окружающей среды, городского развития и изменения климата Турции Мехмет Ожасеки.

Делясь изображением сельских домов, министр написал: "Мы начинаем первый этап передачи наших металлических сельских домов. Последние 6 дней".