https://news.day.az/world/1633661.html В Кахраманмараше начинается первый этап передачи сельских домов
В Кахраманмараше начинается первый этап передачи сельских домов
Первая партия металлических сельских домов, возводимых в пострадавших от землетрясения регионах турецкого региона Кахраманмараш, будет сдана 6 февраля.
Как сообщает Day.Az, об этом на своей странице в социальной сети поделился министр окружающей среды, городского развития и изменения климата Турции Мехмет Ожасеки.
Делясь изображением сельских домов, министр написал: "Мы начинаем первый этап передачи наших металлических сельских домов. Последние 6 дней".
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