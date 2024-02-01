В магазинах Франции наблюдают нехватку продуктов

Продуктовые магазины во Франции столкнулись с нехваткой некоторых товаров из-за перебоев с их доставкой, вызванных нарушением движения на национальных автомагистралях, которые перекрывают протестующие фермеры. Об этом сообщил телеканал BFMTV, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, в департаменте Арденны на северо-востоке республики в некоторых супермаркетах отсутствуют бекон, йогурты, свежие фрукты и овощи, листья салата и готовые сэндвичи. В южной части страны (департамент Буш-дю-Рон) наблюдается нехватка хлеба и определенных скоропортящихся продуктов. В Гренобле (юго-восток Франции) в некоторых супермаркетах нет мяса, рыбы и сыров.

Помимо перекрытия трасс, протестующие фермеры также заблокировали доступ к складам и логистическим центрам в разных частях страны.

Массовые демонстрации аграриев проходят во Франции на фоне недовольства представителей отрасли падением доходов из-за инфляции и увеличения импорта сельскохозяйственной продукции с Украины. Кроме того, фермеры выступают за упрощение бюрократических процедур, связанных с требованиями ЕС, а также за менее жесткое регулирование сельского хозяйства.

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