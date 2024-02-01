"Моссад" представил план соглашения с ХАМАС

Глава разведывательной службы Израиля "Моссад" Давид Барнеа представил военному кабинету страны план, содержащий предложение радикальному палестинскому движению ХАМАС 35-дневного перемирия в обмен на освобождение 35 израильских заложников.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил 12-й телеканал израильского телевидения.

Возможная сделка будет носить поэтапный характер: первый из них предусматривает освобождение женщин и людей старшего возраста, а также больных и раненых. Перемирие может быть продлено еще на неделю для переговоров по второму этапу освобождения заложников, в число которых могут войти участники гражданской обороны и мужчины, которых ХАМАС рассматривает в качестве комбатантов.

Число палестинских заключенных в тюрьмах Израиля, которые будут освобождены и переданы ХАМАС, еще уточняется. По данным телеканала, израильские власти хотят пролоббировать освобождение заключенных, которые совершили легкие правонарушения, в то время как ХАМАС настаивает на передаче тех, кто совершил тяжелые преступления.

По данным телеканала, в общей сложности у ХАМАС находятся 136 заложников.

28 января Agence France Presse проинформировало, что директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс встретился в Париже с представителями Египта, Израиля и Катара. В свою очередь телеканал NBC сообщил, что участники консультаций договорились об основах новой сделки между ХАМАС и Израилем, которая предусматривает поэтапный обмен удерживаемых радикалами заложников на палестинских заключенных, паузы в боевых действиях и поставки гуманитарной помощи в сектор Газа. 30 января движение ХАМАС сообщило, что получило предложение по сделке с Израилем, выработанное на встрече в Париже.

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