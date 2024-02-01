ЕС обсудит санкции против России

Еврокомиссия начнет в субботу, 3 февраля, неофициальное обсуждение со странами-членами Евросоюза детали 13-го пакета санкций против Рссии из-за военных действий в Украине.

Как передает Day.Az со ссылколй на РБК, об этом три дипломатических источника сообщили Reuters.



Агентство пишет, что встречи на высоком уровне станут последним шагом перед тем, как новые меры представят для обсуждения и голосования в Евросовете. Евросоюз готовит их в преддверии второй годовщины российской военной операции.



По данным Reuters, ЕС сосредоточится на закрытии лазеек для обхода санкций, в особенности в отношении продукции, которую можно "использовать на поле боя", а также на расширении черных списков физических и юридических лиц. Один источник сказал, что в пакет могут добавить некоторые отраслевые меры, такие как новые ограничения на импорт. Как пишет агентство, Польша и страны Балтии призывают запретить импорт российского алюминия и сжиженного природного газа.

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