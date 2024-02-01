В Венгрии призвали сменить руководство ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Евросоюзу нужно сменить руководство, поскольку оно защищает интересы Украины, а не европейских фермеров, которые страдают от украинского демпинга. Запись его выступления опубликована в Facebook, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Орбан призвал сменить руководство ЕС, поскольку страны нуждаются в лидерах, "которые действительно будут представлять интересы народа". Таким образом он намекнул на выборы в Европейский парламент, намеченные на июнь 2024 года.

"Европейская комиссия должна представлять интересы европейских фермеров против украинцев, а не наоборот", - отметил он.

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