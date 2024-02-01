В США раскрыли причины нервозности Ирана

Высокопоставленные чиновники в США полагают, что власти Ирана "нервничают" из-за некоторых действий проиранских вооруженных группировок в Сирии, Ираке и Йемене, опасаясь дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

"Официальные лица США полагают, что есть признаки того, что иранское руководство нервничает из-за некоторых действий своих прокси в Ираке, Сирии и Йемене... нападения групп ополченцев угрожают подорвать мировую экономику и значительно повышают риск прямой конфронтации с Соединенными Штатами", - говорится в сообщении телеканала.

Как отмечают источники CNN, недавняя атака беспилотника, в результате которой трое американских солдат не выжили на аванпосте США в Иордании, "застала Тегеран врасплох и обеспокоила тамошнее политическое руководство".

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