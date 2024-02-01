ВВС США испытали электрический самолет

В США завершили трехмесячный цикл испытаний электрического самолета Alia, который создали для Военно-воздушных сил (ВВС) страны. Испытания проходили на аэродроме Дьюк Филд во Флориде, пишет Defense News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Разработавшая самолет компания Beta Technologies сообщила, что изделие задействовали в отработке сценария эвакуации пострадавших на базе ВВС Муди. "Компания добавила, что это была первая подобная имитационная миссия, проведенная с использованием электрического самолета, и послужила проверкой концепции, чтобы показать, что такие операции могут выполняться", - отметили в публикации.

В ходе испытаний самолет доставил условного пострадавшего в больницу. В компании подчеркнули, что обычно для этих целей используют военно-транспортный самолет C-130, который потребовал бы экипаж из трех человек и около 1,6 тысячи долларов на топливо. Alia с экипажем из двух человек потратил пять долларов на электроэнергию.

Beta Technologies - одна из компаний, получивших контракты на разработку самолетов в рамках программы ВВС Agility Prime. Инициатива направлена на ускорение работы отрасли по созданию электрических самолетов.

ВВС рассматривают варианты использования электрических самолетов для доставки грузов и пассажиров, а также поисково-спасательных операций. Кроме того, электрические самолеты хотят применять в боевых условиях, поскольку они тише традиционных моделей.

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