Столтенберг усомнился в выходе США из НАТО при победе Трампа на выборах

Даже если бывший американский президент Дональд Трамп победит на следующих президентских выборах, маловероятно, что Вашингтон действительно выйдет из состава НАТО. Об этом в ходе официального визита в Америку заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, сообщает Politico, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Я уверен, что Соединенные Штаты останутся верным союзником... [ведь европейские члены] НАТО создают для США рынок продаж оборонной продукции... От Аризоны до Вирджинии, от Флориды до штата Вашингтон, рабочие места в Америке зависят от американских продаж на оборонные рынки Европы и Канады", - заявил он, напомнив, что европейские страны уже заказали у США оружие на 120 миллиардов долларов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!