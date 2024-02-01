В Финляндии высказались за открытие КПП на границе с Россией

Уполномоченный по вопросам равноправия в Финляндии Кристина Стенман в письме министру внутренних дел Финляндии Мари Рантанен выразила обеспокоенность возможными нарушениями прав лиц, ищущих убежища, на границе с РФ и рекомендовала открыть пропускные пункты. Письмо опубликовано на сайте омбудсмена, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы надеемся, что в ближайшие недели правительство примет решение об открытии трансграничного сообщения", - говорится в тексте письма.

Стенман напомнила о случае, который произошел 18 января, когда из России в Финляндию, нарушив правила перехода государственной границы, прибыли 18 человек с Ближнего Востока, включая женщин и детей. По мнению омбудсмена, это подвергает их риску.

В текущий момент пункты пропуска на финско-российской границе закрыты решением финского кабмина до 11 февраля. Ожидается, что МВД Финляндии сообщит о новом решении на традиционном заседании правительства по четвергам 8 февраля.

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