Путина могут задержать в случае визита в Армению - с сегодняшнего дня
Армения официально присоединилась к Международному уголовному суду в Гааге. Теперь, в случае визита президента РФ Владимира Путина в Армению его могут задержать.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, римский статут МУС 1 февраля вступил в силу в Армении.
Комментируя этот вопрос, Песков сегодня заявил, что "для РФ важно, чтобы членство Армении в МУС де-юре и де-факто не сказалось негативно на двусторонних отношениях".
В марте прошлого года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина.
Напомним, что ранее МИД РФ неоднократно критиковал позицию Армении по вступлению в МУС. В частности, глава пресс-службы МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Армения приняла это решение ратификации Римского статута в связи с политизацией данного вопроса.
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