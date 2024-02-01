Путина могут задержать в случае визита в Армению

Армения официально присоединилась к Международному уголовному суду в Гааге. Теперь, в случае визита президента РФ Владимира Путина в Армению его могут задержать.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, римский статут МУС 1 февраля вступил в силу в Армении.

Комментируя этот вопрос, Песков сегодня заявил, что "для РФ важно, чтобы членство Армении в МУС де-юре и де-факто не сказалось негативно на двусторонних отношениях".

В марте прошлого года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина.

Напомним, что ранее МИД РФ неоднократно критиковал позицию Армении по вступлению в МУС. В частности, глава пресс-службы МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Армения приняла это решение ратификации Римского статута в связи с политизацией данного вопроса.

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