Пашинян подтвердил, что собирается провести конституционный референдум

Армения сегодня должна урегулировать свои отношения с декларацией о независимости.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян в эфире армянского Общественного телевидения.

"Где та точка, где тот момент, когда мы из негосударственного народа должны трансформироваться в государственный народ. Этот момент - конституционный референдум. Наш единственный инструмент - это разговор с народом", - сказал он.

Стоит отметить, что в преамбуле конституции Армении содержится ссылка на Декларацию независимости Армении, основой которой является "совместное решение" Верховного совета Армянской ССР и "верховного совета" так называемого "Нагорного Карабаха" от 1 декабря 1989 года о "воссоединении".

Это означает, что политика оккупации и территориальных претензий к Азербайджану на сегодняшний день закреплена в Армении на законодательном уровне. Тем самым получается, что подписание мирного договора и представление его текста к ратификации противоречат Основному закону страны.

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