https://news.day.az/world/1633888.html Переговоры Хакана Фидана со шведским коллегой - ПОДРОБНОСТИ
Переговоры Хакана Фидана со шведским коллегой - ПОДРОБНОСТИ
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел сегодня телефонный разговор с министром иностранных дел Швеции Тобиасом Бильстремом.
Как передает Day.Az, об этом сообщили дипломатические источники в Турции.
В ходе переговоров обсуждались процесс членства Швеции в НАТО, подготовка к предстоящим заседаниям Постоянного совместного механизма Турция-Швеция-Финляндия и отношения в формате Турция-ЕС.
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