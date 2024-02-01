Переговоры Хакана Фидана со шведским коллегой

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провел сегодня телефонный разговор с министром иностранных дел Швеции Тобиасом Бильстремом.

Как передает Day.Az, об этом сообщили дипломатические источники в Турции.

В ходе переговоров обсуждались процесс членства Швеции в НАТО, подготовка к предстоящим заседаниям Постоянного совместного механизма Турция-Швеция-Финляндия и отношения в формате Турция-ЕС.

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