Ожидается, что Байден подпишет документ против израильских поселенцев

США введут санкции против израильтян, проживающих на западном берегу реки Иордан.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом опубликовала газета Politico.

Ожидается, что президент Джо Байден подпишет директиву с целью наказания израильских поселенцев, нападающих на палестинцев на оккупированных территориях на западном берегу реки Иордан.

Издание со ссылкой на неназванного официального представителя США сообщает, что решение будет обнародовано сегодня вечером (по американскому времени).

Ожидается, что документ охватит санкции против израильских поселенцев.

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