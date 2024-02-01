Пашинян признал, что декларация независимости Армении имеет ошибки

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал фактор, препятствующий миру с Азербайджаном.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в интервью Общественному радио страны премьер-министр Никол Пашинян.

Пашинян подчеркнул, что Декларация Независимости, в которой также говорится о Карабахе, является препятствием на пути к миру.

"Если государственная политика Армении будет основана на Декларации независимости, объединении Карабаха и Армении, у нас будет война и мира мы никогда не добьемся", - подчеркнул он.

Напомним, что Декларация о независимости Армении была принята 23 августа 1990 года.

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