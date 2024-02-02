https://news.day.az/world/1633941.html Хуситы атаковали в Красном море британское коммерческое судно
Хуситы атаковали в Красном море британское коммерческое судно
Хуситы из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" атаковали в Красном море британское коммерческое судно, следовавшее в Израиль.
Об этом заявил военный представитель движения Яхья Сариа, передает Day.Az.
"Военно-морские силы Йемена нанесли удар противокорабельными ракетами по британскому торговому судну, направлявшемуся в один из портов оккупированных палестинских территорий через Красное море", - написал Сариа в X.
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