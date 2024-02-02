Хуситы атаковали в Красном море британское коммерческое судно

Хуситы из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" атаковали в Красном море британское коммерческое судно, следовавшее в Израиль.

Об этом заявил военный представитель движения Яхья Сариа, передает Day.Az.

"Военно-морские силы Йемена нанесли удар противокорабельными ракетами по британскому торговому судну, направлявшемуся в один из портов оккупированных палестинских территорий через Красное море", - написал Сариа в X.

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