Британия проведет запуск баллистической ракеты

Великобритания впервые с 2016 года проведет тестовый запуск баллистической ракеты Trident II D5 с отремонтированной атомной подводной лодки HMS Vanguard.

Как передает Day.Az, об этом сообщила газета The Sun со ссылкой на источники.

По ее данным, ожидается, что пуск ракеты без боевой части будет осуществлен примерно в 90 км от восточного побережья США. 30 января HMS Vanguard была замечена в порту Канаверал в штате Флорида. По сведениям The Sun, Национальное агентство геопространственной разведки США предупредило судоходные компании о готовящемся ракетном пуске, который должен состояться до 4 февраля.

Как отметила газета, тестовый запуск Trident II D5 необходим для того, чтобы убедиться в том, что подлодка может вернуться на вооружение королевских ВМС после семилетнего ремонта на военно-морской базе в Плимуте на юго-западе Англии.

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