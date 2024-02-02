ХАМАС пока не одобрил условия сделки с Израилем

Радикальное палестинское движение ХАМАС пока не одобрило условия сделки с Израилем по освобождению заложников, удерживаемых в секторе Газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на неназванного представителя движения.

"С нашей стороны нет окончательного одобрения предложений по обмену пленными и установлению перемирия", - сказал он, подчеркнув, что руководство движения все еще ведет консультации относительно условий освобождения заложников со странами, выступающими посредниками между Израилем и ХАМАС.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид аль-Ансари заявил, что Израиль одобрил общие положения сделки с радикальным палестинским движением ХАМАС, которые были выработаны на переговорах в Париже. По его словам, посредники между сторонами конфликта получили от руководства ХАМАС "первое положительное подтверждение" условий потенциального соглашения, детали которого будут обсуждаться в ближайшее время.

30 января глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания сообщил, что движение "получило предложение, выработанное в ходе обсуждения в Париже, и в настоящий момент изучает его". При этом он подчеркнул, что приоритетом для ХАМАС при выработке ответа остаются "немедленное прекращение агрессии" и вывод израильских войск за пределы сектора Газа. По словам Хании, движение готово рассмотреть только те инициативы, которые смогут обеспечить выполнение этих условий.

По информации телеканала CNN, на переговорах в Париже с участием Египта, Израиля, Катара и США было выработано предварительное предложение по освобождению заложников. Первый этап предусматривает шестинедельную паузу в ведении боевых действий. При этом каждый удерживаемый ХАМАС мирный житель будет обменян на трех палестинцев, которые содержатся в тюрьмах Израиля. Это соотношение может быть увеличено для обмена израильских военнослужащих. Как отмечает телеканал, вслед за шестинедельным прекращением огня может последовать более длительная пауза.

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