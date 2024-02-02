Фермеры во Франции отказываются сворачивать баррикады

Несколько профсоюзов во Франции не согласились с призывом крупнейших фермерских организаций о необходимости приостановить блокирование дорог и выступили за продолжение акций вплоть до выполнения требований правительством.

"Несмотря на заявления [премьер-министра Габриэля] Атталя и правительства, "Конфедерация фермеров" продолжает мобилизацию ради главного требования движения: достойного дохода путем запрета на покупку нашей сельскохозяйственной продукции по цене ниже себестоимости", - призывает "Конфедерация фермеров" на своей странице в X (ранее Twitter), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ассоциация выражает недовольство недостаточно конкретными заявлениями властей по поводу увеличения доходов фермеров, а также указывает на отсутствие решений по вопросам генно-модифицированных продуктов и пестицидов, на отсутствие четкого запрета на синтетическое мясо. Также члены ассоциации требуют отказаться от торговых соглашений ЕС с Кенией, Новой Зеландией и Чили. Кроме того, вместе с четырьмя профсоюзами, включая крупнейшую "Всеобщую конфедерацию труда", они опубликовали заявление, в котором потребовали "пересмотреть уровень оплаты труда" и осудили "захват богатств финансистами и многонациональными корпорациями".

"Мы по-прежнему мобилизованы, как в Париже, так и по всей Франции", - заявила глава ассоциации "Сельская координация" Амели Ребьер.

Она заявила, что фермерам нужны не "операции по коммуникации", а реальные действия со стороны властей, которых ждали уже в четверг вечером. Причем фермеры из ее организации недовольны не только отсутствием каких-то документальных подтверждений обещаний правительства, но даже отсутствием заявлений по беспокоящим их вопросам. "Конечно, люди хотят вернуться к своим хозяйствам, и в парижском регионе будут изменения, но в своих регионах мы продолжим мобилизацию. <...> Либо продолжим блокировать дороги, либо проводить манифестации, чтобы поддерживать давление на власти", - сказала она.

Телеканал CNEWS, в свою очередь, сообщил, что фермеры, забаррикадировавшие шоссе A1 всего в километре от аэропорта Руасси - Шарль-де-Голль, отказались следовать призыву лидеров Национальной федерации профсоюзов фермеров и "Молодых фермеров". По словам корреспондента телеканала, в основном это представители молодого поколения, которые все еще не составили планов провести манифестации в Париже.

Призыв разойтись

Лидеры крупных объединений фермеров во Франции - Национальной федерации профсоюзов фермеров и "Молодых фермеров" - призвали участников протестов приостановить акции с блокированием дорог после очередного пакета мер, объявленного Атталем. Они подчеркнули, что не сворачивают протестное движение, а "трансформируют" его и готовы возобновить манифестации, если власти не воплотят обещания в жизнь.

В четверг премьер Франции на пресс-конференции, посвященной срочным мерам поддержки французских фермеров, заверил, что власти зафиксируют в законе приоритет на "продовольственный суверенитет", чтобы защитить французских сельхозпроизводителей. Также он пообещал выделить €150 млн для поддержки животноводческой отрасли, усилить контроль за выполнением закона о справедливом вознаграждении для фермеров со стороны промышленных компаний и дистрибьюторов. Атталь пообещал жестко контролировать запрет на импорт продукции, произведенной с применением запрещенного во Франции пестицида триахлоприда.

Отдельно он заявил, что французские власти добились первых результатов в ходе переговоров с Европейским союзом по ограничению ввоза сельхозпродукции с Украины. Позже президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о намерении ввести пошлины на переень украинских товаров в случае их закупки сверх установленных лимитов, а также механизм защиты европейских рынков от дестабилизации из-за попадания на них украинского зерна.

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