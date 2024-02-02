В США сообщили о принятии решения об ответе на удар по американским силам

Президент США Джо Байден принял решения по ответам на удар по американским силам в Иордании, но анонсировать такие шаги Вашингтон не будет.

Об этом заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Как я говорил ранее, я не буду рассказывать о тех или иных возможных военных операциях в будущем. Это худшее, что я мог бы сделать", - заявил Кирби, отвечая на соответствующий вопрос. "Президент принял решение относительно ответа. Ему были представлены варианты", - отметил представитель Белого дома, подчеркнув, что Байден "определился с выбором и принял решение".

Ранее CBS сообщила со ссылкой на источники, что американская администрация одобрила планы по нанесению ударов по иранским объектам и военным, расположенным в Ираке и Сирии. Чиновники добавили, что прежде всего при выборе времени для ударов будут учитываться погодные условия. Отмечалось, что США могут совершить атаки в плохую погоду, но во избежание жертв среди гражданского населения им необходима лучшая видимость.

29 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ответные действия администрации Соединенных Штатов в связи с ударами по их войскам и интересам в регионе могут насчитывать несколько этапов, быть многоуровневыми и продолжительными по времени. 30 января Байден оповестил, что определился с ответной мерой на удар по американской военной базе на границе Иордании и Сирии. Вместе с тем он не пояснил, какие именно ответные меры могут принять США, подчеркнув, что Вашингтон не стремится к расширению конфликта на Ближнем Востоке.

Власти США ранее заявили, что американские войска в Иордании были атакованы движением "Исламское сопротивление Ирака". По данным Пентагона, в результате этого удара погибли 3 американских военнослужащих, более 40 получили ранения. Ответственность за случившееся США возлагают в том числе на Иран.

С начала эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа участились нападения на американские военные базы в Ираке и Сирии с использованием ракет и беспилотников. Шиитские формирования предупредили, что увеличат число вооруженных операций в этих странах, поскольку США продолжают оказывать военную помощь армии Израиля.

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