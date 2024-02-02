Флорида перебросит батальон Нацгвардии в Техас
Губернатор Флориды Рон Десантис сообщил, что около тысячи нацгвардейцев штата численностью до батальона перебросят в Техас для оказания помощи в ситуации на границе США.
По его словам, это будет сделано в ближайшее время. Как заявил Десантис, добровольцы из гвардии штата Флорида будут помогать нацгвардейцам. Он указал, что их задачей станет укрепление границы и строительство дополнительных заграждений на ней, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Мы как жители Флориды говорим, что мы должны остановить вторжение на южной границе раз и навсегда", - сказал губернатор журналистам.
Уже свыше 10 штатов отправили войска Нацгвардии на помощь Техасу.
В конце января генеральные прокуроры 26 республиканских штатов направили письмо президенту США Джо Байдену в защиту права Техаса самостоятельно контролировать свой участок границы с Мексикой.
Конфликт между Вашингтоном и властями Техаса разгорелся из-за миграционного кризиса. Власти штата отказываются выполнять решение Верховного суда, согласно которому федеральное правительство может убрать колючую проволоку на границе с Мексикой.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре