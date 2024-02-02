Парламент Венгрии назначил внеочередное заседание по вопросу о приеме Швеции в НАТО

Венгерский парламент 5 февраля проведет внеочередное заседание, на котором проведет голосование по вопросу присоединения Швеции к НАТО, передает Day.Az.

"Протокол о присоединении Королевства Швеции к Североатлантическому договору. Финальное голосование", - говорится в расписании на 5 февраля, опубликованном на сайте парламента.

Уточняется, что заседание начнется в 13:00 по местному времени.

Заседание будет внеочередным, поскольку весенняя сессия парламента по расписанию должна начаться только 26 февраля.

Отметим, что Венгрия осталась единственным членом альянса, который еще не одобрил членство Швеции.