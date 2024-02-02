https://news.day.az/world/1633952.html Парламент Венгрии назначил внеочередное заседание по вопросу о приеме Швеции в НАТО
Парламент Венгрии назначил внеочередное заседание по вопросу о приеме Швеции в НАТО
Венгерский парламент 5 февраля проведет внеочередное заседание, на котором проведет голосование по вопросу присоединения Швеции к НАТО, передает Day.Az.
"Протокол о присоединении Королевства Швеции к Североатлантическому договору. Финальное голосование", - говорится в расписании на 5 февраля, опубликованном на сайте парламента.
Уточняется, что заседание начнется в 13:00 по местному времени.
Заседание будет внеочередным, поскольку весенняя сессия парламента по расписанию должна начаться только 26 февраля.
Отметим, что Венгрия осталась единственным членом альянса, который еще не одобрил членство Швеции.
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