США перейдут к ядерному сдерживанию России и КНР

Соединенные Штаты Америки должны быть готовы в течение ближайших 10 лет перестроиться на одновременное ядерное сдерживание России и Китая.

Как сообщает Day.Az, с таким заявлением выступила руководитель Национального управления ядерной безопасности (НУЯБ) при Минэнергетики США Джилл Хруби.

"Мы должны быть готовыми в течение десятилетия сдерживать две ядерные державы, практически равные нам по силам", - сказала Хруби.

Она отметила, что Россия показала поведение, нарушающее глобальное равновесие, в том числе из-за размещения тактического ядерного оружия в Беларуси. Кроме того, по словам Хруби, Москва отказывается вести диалог с США по контролю над вооружениями, что усугубляет ситуацию.

Замминистра подчеркнула, что Китай продолжает совершенствовать и расширять свой ядерный потенциал, внедряя новые технологии типа гиперзвуковых, а также технологии двойного назначения.

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