https://news.day.az/world/1633956.html В Турции автобус столкнулся с грузовиком - десятки пострадавших
В Турции автобус столкнулся с грузовиком - десятки пострадавших
В Стамбуле на шоссе Kuzey Marmara (Северная Мраморная) междугородний автобус врезался в грузовик.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, в результате аварии пострадали 19 человек.
К месту происшествия были привлечены полиция, пожарная команда и бригады скорой медицинской помощи.
Из-за аварии движение транспорта на трассе закрыто в одностороннем порядке.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре