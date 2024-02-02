В Турции автобус столкнулся с грузовиком

В Стамбуле на шоссе Kuzey Marmara (Северная Мраморная) междугородний автобус врезался в грузовик.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, в результате аварии пострадали 19 человек.

К месту происшествия были привлечены полиция, пожарная команда и бригады скорой медицинской помощи.

Из-за аварии движение транспорта на трассе закрыто в одностороннем порядке.

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