КНДР вновь запустила несколько крылатых ракет

КНДР произвела запуск нескольких крылатых ракет со своего западного побережья.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на военных Республики Корея.

По их информации, ракеты были выпущены около 13:00 по местному времени (08:00 по бакинскому времени). Число ракет не уточняется.

Южнокорейские военные подчеркнули, что усилили мониторинг и координируют свои действия с США для наблюдения за КНДР, передает Yonhap.

30 января КНДР провела учения по запуску стратегической крылатой ракеты "Хвасаль-2". Как сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи, 28 января под руководством лидера страны Ким Чен Ына был проведен успешный испытательный запуск двух новых крылатых ракет "Пульхвасаль-3-31" с подводной лодки.

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