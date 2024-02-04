Иран снизил темпы производства высокообогащенного урана

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что Иран значительно снизил темпы создания запасов высокообогащенного урана.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, с таким заявлением он выступил в интервью газете The New York Times.

По словам Гросси, резкий рост производства высокообогащенного урана, скорее всего, пошел на спад. Однако, как утверждает гендиректор МАГАТЭ, Иран продолжает наращивать накопление урана, обогащенного до 60%, который при дальнейшем обогащении может использоваться для создании ядерного оружия. "Наблюдается некоторое замедление. Они все еще пополняют запасы, но уже медленнее", - сказал генеральный директор МАГАТЭ.

Как утверждает газета, Тегеран предпринял такие действия в рамках усилий по возобновлению переговоров с США по ядерной сделке.

26 декабря агентство Reuters со ссылкой на доклад МАГАТЭ сообщило о том, что Иран нарастил темпы обогащения урана до 60% с 3 до 9 кг в месяц. По этим данным, исламская республика начала наращивать темпы обогащения урана с конца ноября. Ранее Reuters со ссылкой на конфиденциальный доклад МАГАТЭ сообщало, что Иран обладает достаточным количеством обогащенного до 60% урана, чтобы при дальнейшем обогащении его хватило для создания трех атомных бомб. Согласно классификации МАГАТЭ, для производства оружия уран нужно обогатить до 90%, а для создания ядерного заряда "теоретически достаточно" около 42 кг материала. Глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами отверг эти выводы.

19 декабря страны "евротройки" (Франция, Германия и Великобритания) со ссылкой на информацию МАГАТЭ заявили, что запасы высокообогащенного урана (до 60%) в Иране в 22 раза больше установленного Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) уровня в 202,8 кг. В связи с этим представители трех стран заметили, что Иран уже более четырех лет нарушает свои обязательства, прописанные в резолюции СБ ООН 2231, которая одобряет СВПД.

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