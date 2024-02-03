В США поймали пранкера, обманом посылавшего спецназ полиции в мечети и на военные базы

Правоохранительные органы США задержали 17-летнего Алана Филиона, причастного к сотням эпизодов так называемого "своттинга" - вызова штурмового отряда полиции под ложным предлогом. Хулигана получилось вычислить по IP-адресу.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает телеканал CNN.

Работникам офиса шерифа округа Семинол во Флориде удалось отследить звонок молодого человека в службу 911 в мае 2023 года, во время которого тот заявил о намерении устроить стрельбу в мечети Масидж Аль-Хай в городе Сэнфорд. Звонивший сообщил, что у него есть пистолет и взрывные устройства, а также включил на фоне запись звуков стрельбы и криков. На место мнимого нападения отправились около 30 полицейских.

Следствие считает, что другими целям молодого человека ранее становились школы, госучреждения, офисы ФБР и даже военные базы по всей стране.

К расследованию дела серийного пранкера подключились ФБР и министерство юстиции США. Правоохранители обнаружили несколько учетных записей молодого человека на сайтах для организации ложных вызовов экстренных служб, которые оказались связаны с домашним IP-адресом правонарушителя. После этого сотрудники ФБР получили ордер на обыск дома подростка и нашли там доказательства его причастности к преступлениям.

Филиону предъявили обвинения в нескольких уголовных преступлениях, включая заведомо ложное сообщение о подготовке или осуществлении террористического акта. Согласно законам штата Флорида, наказание за своттинг предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет.

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