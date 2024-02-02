Забастовка в Германии - десятки тысяч человек парализовали движение транспорта
Около 90 тысяч работников общественного транспорта начали забастовку в Германии.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, в 80 городах ограничено движение автобусов, трамваев и метро.
К стачке призвал профсоюз Verdi. Объединение требует улучшения условий труда и повышения зарплаты для сотрудников 130 транспортных предприятий. Не проводятся стачки лишь в одной федеральной земле - Баварии.
В Берлине забастовка продлится только несколько часов - до 10:00 по местному времени.
Это уже второй масштабный протест по призыву Verdi на этой неделе.
Накануне прекратили работу работники служб безопасности аэропортов - было отменено более 1 тыс. рейсов, стачка нарушила планы 200 тыс. пассажиров.
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