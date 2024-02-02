СМИ сообщили дату удара США по иранским силам

США в эти выходные начнут наносить удары по целям в Ираке и Сирии в ответ на налет на свою базу в Иордании, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. Цели атаки - иранские силы и объекты, передает Day.Az со ссылкой на РБК.

По данным газеты, удары будут "многоуровневыми", военные действия будут сочетаться с иными мерами, которые можно скорректировать, чтобы показать Тегерану, что Вашингтон не стремится к эскалации. Целью Соединенных Штатов служит воздействие на Иран, чтобы поддерживаемые им боевики прекратили атаки на Ближнем Востоке.

CBS накануне сообщил, что план ударов по иранским объектам уже одобрен, они будут наноситься в течение нескольких дней. Представитель Белого дома Джон Кирби подтвердил, не раскрывая подробностей, что президент США Джо Байден "принял решение" об ответе на удар по американской базе.

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