Раиси заявил, что Тегеран ответит на любые угрозы в свой адрес

Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что его страна не намерена начинать с кем-либо войну, но решительно отреагирует на любые попытки ее запугать. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, его слова приводит Reuters.

"Мы не начнем никакой войны, но если кто-то захочет запугать нас, он получит сильный ответ", - сказал иранский лидер.

Накануне телеканал CBS сообщил, что руководство США одобрило план ударов по объектам в Иране, они будут наноситься в течение нескольких дней.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!