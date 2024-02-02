https://news.day.az/world/1634045.html Еще одна европейская страна охвачена протестами
Еще одна европейская страна охвачена протестами
Из-за забастовки профсоюзов, направленной против реформы рынка труда, в Финляндии почти полностью парализовано движение общественного транспорта. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Reuters.
В стране отменяются пригородные поезда, не ходят трамваи, не работает метро, почти полностью отсутствует авиасообщение.
Таким образом профсоюзы выражают недовольство пенсионной реформой, сокращением больничных выплат и пособий по безработице.Эти инициативы продвигаются правительством страны.
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