Еще одна европейская страна охвачена протестами

Из-за забастовки профсоюзов, направленной против реформы рынка труда, в Финляндии почти полностью парализовано движение общественного транспорта. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Reuters.

В стране отменяются пригородные поезда, не ходят трамваи, не работает метро, почти полностью отсутствует авиасообщение.

Таким образом профсоюзы выражают недовольство пенсионной реформой, сокращением больничных выплат и пособий по безработице.Эти инициативы продвигаются правительством страны.

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