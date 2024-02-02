Ошибки Байдена раскололи США

Автор: Байрам Эльшадов

Сложная внутренне-политическая ситуация в США становится одной из главных тем в предверии президенстких выборов в Америке. На фоне противостояния действующего главы государства Джо Байдена и экс-президента США Дональда Трампа мировая общественность упускает из внимания одну из крупнейших проблем современности, с которой столкнулись Соединенные Штаты Америки. Речь идет о противостоянии штата Техас федеральному правительству США, которое возникло в силу миграционного кризиса на границе штата с Мексикой.

Корнем проблемы можно считать разные взгляды между штатом и Вашингтоном. Техас считает своим неотъемлемым правом обеспечение безопасности границ, в то время как федеральное правительство проводит альтернативную политику, из-за которой миграционный кризис становится все более заметным.

Так, правительство штата установило колючую проволоку и буи на реке Рио Гранде. Это привело к жертвам и пострадавшим среди мигрантов. Также, в результате действий нацгвардии Техаса, федеральные пограничники не могли вмешаться в ситуацию. Учитывая то, что охрана границы и регулирование миграционных вопросов входит в компетенцию федеральных властей, пограничники начали демонтировать колючую проволоку. В ответ на это, власти штата Техас подали в суд. Дело дошло до Верховного суда, который поддержал национальное правительство.

При этом, только в 2023 году количество нелегальных мигрантов из Мексики достигло рекордных 2 миллионов 476 тысяч. Лишь за декабрь 2023 года из Мексики в страну попало 225 тысяч человек, чего не наблюдалось с 2000 года. Ситуация дошла до того, что губернатор штата Техас бросил вызов президенту США Джо Байдену, обвинив его в пособничестве нелегалам.

Несмотря на то, что у миграционного кризиса есть несколько причин, необходимо выделить неадекватную внутреннюю политику США и, в частности, роль Байдена. В последние годы ключевыми вопросами в американской политике являлись проблемы внешней политики, в частности противостояние с Россией, Ираном и Китаем. Увязший в решении международных конфликтных ситуаций президент Байден вспомнил о внутренней политике только в связи с президентской гонкой и конкуренцией, которую ему навязал Трамп.

Но решения, которые принимает Байден являются попыткой найти золотую середину и удовлетворить всех. С одной стороны, имеет место попытка как-то повлиять на сложившуюся ситуацию. С другой стороны, эти попытки не приводят к каким-либо результатам, и вызывают справедливую критику населения Техаса, которое не может понять причину, по которой национальное правительство не уделяет проблеме более серьезного внимания.

Но есть одна причина, которая объясняет суть конфликта Байдена и штата. Техас является традиционно республиканским штатом. В силу склонности штата поддерживать кандидатов от республиканской партии, демократическая партия, представителем которой является действующий глава государства, не фокусируется на укреплении позиций своих кандидатов. В каком-то смысле это приводит к тому, что проблемы Техаса являются менее важными для демократической партии.

Такая логика, основанная на партийных политических симпатиях, и привела к сегодняшнему расколу Америки. Конфликт интересов, при которых с одной стороны необходимо работать над соблюдением интересов населения, а с другой продвигать политическую повестку своего электората и поставила Байдена в сложное положение, из которого ему очень трудно выбраться без потерь.

И теперь Байдену придется серьезно подумать над тем, как решить сложившуюся проблему. Миграционный кризис в Техасе уже демонстрирует тенденцию распространяться. К примеру, штат Флорида направит один батальон бойцов своей Национальной гвардии в Техас для помощи в борьбе с наплывом нелегальных мигрантов. Также поддержку Техасу готов оказать штат Оклахома. Все это указывает на то, что как минимум три американских штата уже выступают против внутренней политики Байдена.

Таким образом это указывает на поляризацию общества и политический раскол среди ряда штатов. Несмотря на то, что губернаторы многих штатов не высказали свою позицию по данному вопросу, можно с уверенностью сказать, что среди них есть те, которые поддерживают позицию Техаса в конфликте с национальным правительством.

Миграционный кризис оголил слабость внутренней политики американского президента, который слишком долго не уделял должного внимания внутренним проблемам. В результате, это может очень дорого ему обойтись в разгар президентской гонки. Но вне зависимости от того кто станет следующим президентом США, именно Байден останется в истории в качестве лица, ответственного за раскол американского общества и серию глупых ошибок, которые привели к незавидному исходу.