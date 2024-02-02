https://news.day.az/world/1634077.html Песков рассказал о планах Путина посетить с визитом Турцию
Песков рассказал о планах Путина посетить с визитом Турцию
Дату визита президента Владимира Путина в Турцию объявят своевременно. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.
По его словам, Путин вместе со своим коллегой коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом будет обсуждать двусторонние вопросы, региональную повестку и Украину.
"Турция сохраняет свою суверенность, несмотря на давление на нее по теме отношений с РФ", - заключил Песков.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре