Песков рассказал о планах Путина посетить Турцию

Дату визита президента Владимира Путина в Турцию объявят своевременно. Об этом сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, Путин вместе со своим коллегой коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом будет обсуждать двусторонние вопросы, региональную повестку и Украину.

"Турция сохраняет свою суверенность, несмотря на давление на нее по теме отношений с РФ", - заключил Песков.

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