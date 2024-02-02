Эр-Рияд нормализует отношения с Израилем в обмен на оборонный пакт с США

Саудовская Аравия не будет требовать от Израиля конкретных шагов по признанию палестинского государства, так как пытается добиться заключения оборонного пакта с США. Королевству будет достаточно принятия еврейским государством на себя политического обязательства двигаться в этом направлении/

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом источники сообщили агентству Reuters.

По их информации, Эр-Рияд "в ходе неформальных переговоров" сообщил Вашингтону, что США "должны оказать давление" на Израиль с целью прекращения операции в секторе Газа. Еврейское государство также должно "взять на себя политическое обязательство" по созданию в перспективе палестинского государства, однако королевство не потребует от него конкретных шагов в этом направлении. В таком случае Саудовская Аравия будет готова нормализовать отношения с Израилем. Позиция Эр-Рияда объясняется стремлением заключить оборонное соглашение с Вашингтоном до истечения срока действия полномочий президента США Джо Байдена, утверждают источники агентства.

Как поясняет Reuters, подобное соглашение потенциально "изменит структуру [отношений стран] Ближнего Востока, объединив двух давних противников и привязав Эр-Рияд к Вашингтону". Оно также укрепит безопасность Израиля на фоне угрозы со стороны Ирана и станет для американского лидера "дипломатической победой", которая создаст благоприятный фон в преддверии президентских выборов 5 ноября.

Израильская сторона при посредничестве США подписала в сентябре 2020 года в Вашингтоне документы о нормализации отношений с ОАЭ и Бахрейном. Трехсторонняя сделка получила название "Авраамовы соглашения". Впоследствии о нормализации отношений с еврейским государством объявили Судан и Марокко. До этого у Израиля из арабских стран были дипломатические отношения только с Египтом и Иорданией.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд заявил в сентябре прошлого года в интервью Fox News, что королевство "с каждым днем становится ближе" к нормализации отношений с Израилем. Министр инвестиций королевства Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех отметил в ноябре, что вопрос нормализации отношений с Израилем по-прежнему находится на повестке дня, несмотря на события в секторе Газа.

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