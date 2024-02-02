Греция заявила, что не собирается принимать нефункционирующие вооружения от США

Греция не собирается получать нефункционирующие вооружения от США в качестве подарка, сначала всю технику проверят специалисты греческих вооруженных сил. Об этом заявил министр национальной обороны Никос Дендиас в интервью греческой радиостанции Skai 100.3, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

На вопрос ведущего, в хорошем ли состоянии находятся вооружения, которые США собираются передать Греции, министр ответил, что греческие военные это оценят. "То, что нам передается, контролируется военно-воздушными силами. Мы не такие наивные, что нас кто-то загрузит своим металлоломом. Мы также не готовы решать проблемы складирования [старых вооружений] других государств. То, что нам полезно, мы берем, то, для нас бесполезно, отвергаем", - сказал Дендиас. "Задача заключается в том, чтобы иметь современные средства и быть способными выполнять ту роль, которую мы оставляем за собой в нашей стране, а это не роль местной сверхдержавы, это понятно, - продолжил министр. - С одной стороны, это роль сдерживания [потенциального противника], а также и роль, способная поддержать европейские и национальные интересы в нашем обширном регионе".

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