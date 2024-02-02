https://news.day.az/world/1634096.html В США самолет упал на дома и загорелся - ФОТО - ВИДЕО
В США самолет упал на дома и загорелся - ФОТО - ВИДЕО
Американский самолет Beech Bonanza рухнул на стоянку передвижных домов в США, загорелся и попал на видео. Кадры публикует Telegram-канал AviaNews, передает Day.Az.
Непредвиденная ситуация произошла в городе Клируотер в штате Флорида в четверг, 1 февраля, в 19:30 по местному времени.
В результате крушения воздушного судна возник обширный пожар. Спасатели заявили, что пострадали несколько человек. При этом о судьбе находившихся на борту самолета людей не сообщается.
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