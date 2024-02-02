В США самолет упал на дома и загорелся

Американский самолет Beech Bonanza рухнул на стоянку передвижных домов в США, загорелся и попал на видео. Кадры публикует Telegram-канал AviaNews, передает Day.Az.

Непредвиденная ситуация произошла в городе Клируотер в штате Флорида в четверг, 1 февраля, в 19:30 по местному времени.

В результате крушения воздушного судна возник обширный пожар. Спасатели заявили, что пострадали несколько человек. При этом о судьбе находившихся на борту самолета людей не сообщается.

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