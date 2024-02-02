Депутаты Европарламента недовольны

Выделение Евросоюзом помощи Украине в размере €50 млрд, утвержденное лидерами ЕС, вызвало неоднозначную реакцию в Европарламенте, который должен в конце февраля одобрить эту сделку. Об этом сообщила газета Financial Times (FT), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным издания, "бюджет, одобренный лидерами ЕС, предполагает перераспределение денег из одних сфер в другие - иными словами, сокращения - чтобы компенсировать рост стоимости заимствований". Теперь у депутатов Европарламента есть выбор: либо "согласиться с этими сокращениями, либо задержать деньги Украине".

Среди прочего, европарламентарии требуют дополнительные €3 млрд на развитие новой платформы стратегических технологий для Европы, нацеленной на финансирование цифровых, экологически чистых технологий, а также €5 млрд в фонд кризисных ситуаций для борьбы с наводнениями и другими ЧП.

Председатель Европарламента Роберта Метсола выразила, как отмечает FT, надежду на то, что ЕП сможет проголосовать за одобрение соглашения в последнюю неделю февраля после нескольких раундов переговоров со странами - членами. Однако она также раскритиковала правительства за то, что они так долго задерживали принятие пакета мер и что у парламента было мало шансов повлиять на него. Метсола осудила и предлагаемые сокращения в таких областях, как научно-исследовательская программа ЕС Horizon Europe.

По словам депутата Европарламента Расмуса Андерсена, представляющего зеленых, "это разочаровывает и не соответствует задачам". "Европа не вернется на правильный путь, потеряв конкурентоспособность, и даже климатические цели находятся под угрозой из-за слишком малого объема инвестиций", - констатировал он.

Другие политические группы, вероятно, будут бороться за увеличение ассигнований, но в конечном итоге "стиснут зубы и признают свершившийся факт", сказали FT чиновники сообщества.

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