США хотят добиться перемирия, которое не даст возобновить бои в Газе

Переговорщики со стороны США по решению конфликта в секторе Газа выступают за шестинедельное прекращение огня, после которого Израилю будет сложно возобновить бои с прежней мощью. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Американские переговорщики настаивают на соглашении о прекращении огня, которое могло бы остановить войну в секторе Газа на время, достаточное для того, чтобы остановить военное развитие Израиля и потенциально подготовить почву для более прочного перемирия", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что израильские власти и руководство ХАМАС рассматривают возможность подписания трехстороннего соглашения, по которому заложников в Газе начнут освобождать после начала шестинедельного прекращения огня.

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