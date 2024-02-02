В Швеции выступили против запрета на ядерное оружие

Глава Минобороны Швеции выступил против предлагаемого "Партией зеленых" закона о запрете размещения ядерного оружия на территории страны. Об этом сообщает шведский телеканал SVT, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Со стороны Соединенных Штатов, Великобритании и Франции не было запросов на размещение ядерного оружия в Швеции", - заявил министр обороны страны Пол Йонсон, добавив, что в соседних Норвегии и Дании тоже нет законодательного запрета на этот счет.

Перед вступлением Швеции в НАТО местная "Партия зеленых" выступила с инициативой о принятии закона, который запретил бы размещение на территории страны ядерного оружия. Представитель "Партии зеленых" по вопросам обороны Эмма Бергинджер заявила, что это необходимо для того, чтобы в случае конфликта Швеция не стала целью для ядерных ударов.

Ранее руководство Швеции неоднократно говорило, что размещать ядерное оружие на своей территории после вступления в НАТО не будет, однако эта позиция не закреплена законодательно.

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