Польша создаст поисково-спасательные группы на границе с Беларусью

Министерство внутренних дел Польши планирует развернуть на границе с Беларусью поисково-спасательные группы, чтобы сделать ситуацию на границе "более цивилизованной". Об этом сообщает газета "Речь Посполита", ссылаясь на документ, подписанный заместителем главы МВД Мачеем Дущиком, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно этой информации, МВД рекомендовало службе пограничной охраны создать такие группы при всех пограничных подразделениях, стоящих на границе. Задачей групп станут действия в целях предотвращения гуманитарных кризисов, пишет газета.

По оценке издания, создание таких групп будет означать перелом в отношении к нелегальным мигрантам, пытающимся пересечь польско-белорусскую границу. Ранее польские и международные правозащитные организации неоднократно обвиняли польских пограничников в излишне жестком отношении к нелегальным мигрантам.

По последним данным польских пограничников, в 2023 году мигранты пробовали нелегально перейти границу почти 26 тыс. раз. Однако, в декабре и январе поток мигрантов значительно сократился.

В 2022 году польские власти возвели на границе с Беларусью стену длиной 186 км и высотой в 5,5 м. Вдоль этого защитного сооружения установлены 1,8 тыс. столбов, на которых смонтированы 4,8 тыс. всепогодных камер и датчиков движения.

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