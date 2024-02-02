Освобожденные из плена ХАМАС заложники рассказали об ужасных условиях содержания

Освобожденные после нахождения в плену у ХАМАС израильтянка Сапир Коэн и россиянка Елена Труфанова рассказали, что условия их содержания были очень тяжелыми, им не хватало воды и еды, а в тоннелях была большая влажность, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Внутри Газы я была часть времени в доме, часть времени в подземелье. Я ничего не знала ни о ком из моей семьи. И когда меня спрашивают, что было самым тяжелым в плене, я могу сказать, что были очень тяжелые условия. Иногда не было еды, иногда не было воды. Неделями нельзя было помыться", - рассказала Труфанова на пресс-конференции в ТАСС, посвященной вызволению заложников из сектора Газа.

По ее словам, в подземельях, где ее удерживали ХАМАС, было очень мало воздуха, из-за чего было трудно дышать. "Постоянная влажность. Мы просто одевали вещи, которые не сохли, мокрые вещи на себя. Но это было не самым тяжелым. Самым тяжелым было не знать ничего, абсолютно ничего ни о ком из моей семьи", - добавила россиянка.

"Условия там (в тоннелях - прим.) были ужасные, просто нечеловеческие, - поделилась в свою очередь Коэн. - Там не было ни воды, ни еды, из-за того, что там большая влажность, было много плесени. Люди были все со вшами, блохами. Там просто было невозможно находиться. Там были люди, которые не получали никакую медицинскую помощь".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!