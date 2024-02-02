Лондон отказался заключать соглашение с Анкарой о высылке нелегалов

Британские власти отказались от идеи заключить соглашение о высылке нелегальных иммигрантов в Турцию из-за ситуации в области прав человека в республике. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на документы МВД Соединенного Королевства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По мнению ведомства, Турция "не соответствует критериям называться в общем безопасным государством". Отмечается, что большинство турецких просителей убежища в Великобритании являются политическими оппонентами действующих властей республики, в том числе сторонниками прокурдской Партии демократии народов, Рабочей партии Курдистана и движения Гюлена.

В МВД королевства указали, что Турция слишком широко применяет положения антитеррористического законодательства, а также выразили сомнения в независимости судебной системы страны. В то же время, согласно The Times, британское правительство может вернуться к сделке с Турцией, если сторонам удастся заключить отдельное соглашение, которое сделает невозможным преследование высланных из Великобритании турецких беженцев у них на родине.

Необходимость в заключении соглашения возникла на фоне роста числа нелегальных иммигрантов из Турции, которые пытаются попасть на территорию Великобритании на надувных лодках через пролив Ла-Манш. За 2023 год этот их число выросло на 162% по сравнению с 2022 годом. Подчеркивалось, что Лондон надеялся на заключение соглашения, которое будет напоминать британскую сделку с Албанией. Благодаря договоренностям между Лондоном и Тираной число нелегальных албанских иммигрантов за последний год сократилось на 90%.

Число нелегальных мигрантов, добирающихся до берегов Англии на лодках через Ла-Манш, неуклонно увеличивалось на протяжении последних лет. Всего с 2018 года таким маршрутом в Великобританию перебрались более 110 тыс. нелегалов, несмотря на обещания правящей Консервативной партии противодействовать незаконной иммиграции.

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