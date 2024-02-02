Во французском Ажене оценили ущерб от протестов фермеров

Мэр французской коммуны Ажен, где в ходе протестов фермеры устраивали беспорядки, сообщил, что ущерб для города составил 400 тысяч евро.

Как передает Day.Az со ссылкой на Прайм, об этом сообщило издание Sud Ouest.

Несколько дней подряд фермеры поливали навозом ограду префектуры в коммуне Ажен на юге Франции. Также они подожгли сваленные перед ней стога сена и покрышки, устроив крупный пожар.

Уборка последствий беспорядков в коммуне Ажен на юге Франции почти завершена, и власти подвели предварительные итоги ущерба от протестных акций фермеров.

Так, в ходе акции у префектуры департамента Ло и Гаронна в центре города они вывалили более 1,5 тонны отходов.

Мэр Ажена, Жан Дионис дю Сежур, сообщил, что стоимость ущерба составила 400 тысяч евро, часть суммы будет выделена из бюджета города.

Он отметил, что бремя выплаты не ляжет на аграриев, подчеркнув, что "в этом сельском департаменте все поддерживают фермеров".

Мэр потребовал, чтобы государство покрыло расходы на ремонт повреждённых зданий и дорожного покрытия, поврежденного в ходе поджогов соломы и стогов сена.

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