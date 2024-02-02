Премьер Бельгии призвал протестующих фермеров прекратить акции

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо призвал фермеров, которые еще продолжают акции протеста в ряде городов королевства, прекратить блокировать дороги и поставки продовольствия и перейти к активным переговорам с властями, передает Day.Az со ссылкой на Прайм.

В последние несколько дней в Брюсселе и других крупных городах Бельгии проходят массовые акции протеста европейских фермеров, выступающих против общеевропейской сельскохозяйственной политики и бюрократии. Протесты в Брюсселе были приурочены к саммиту глав государств и правительств Евросоюза, который прошел 1 февраля, вечером в четверг участники акции начали покидать бельгийскую столицу, при этом в других городах аграрии продолжают блокировать автотрассы, порты, мешают снабжению магазинов.

"Решения для реагирования на жалобы фермеров будут разработаны в ближайшие недели на федеральном, фламандском и европейском уровне. Мы обозначили области, где результаты будут достигнуты уже в ближайшие недели", - сказал бельгийский премьер в эфире радиостанции Radio 1.

При этом он подчеркнул, что предложение по облегчению административной нагрузки на аграриев будет внесено Еврокомиссией 26 февраля. "Сигналы поданы, в том числе и с нашей стороны... Я и глава Еврокомиссии обязались продолжать работать по этим вопросам в ближайшие недели, и я думаю, что пришло время прекратить акции блокирования", - указал Де Кроо.

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